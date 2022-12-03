Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs'te yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Yargısız infazları şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Giriş: 03.12.2022 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanlığı: Batı Şeria’da artan şiddet olaylarından büyük endişe duyuyoruz
Dışişleri'nden 'Doğu Kudüs' açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da artan şiddet olayları ve sivil can kayıpları ilgili bir açıklama yayımladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz.

Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz.

Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz."

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Dışişleri, Çin makamlarından izahat istedi
Dışişleri, Çin makamlarından izahat istedi
İsviçre'nin Ankara temsilcisi Dışişleri'ne çağrıldı
İsviçre'nin Ankara temsilcisi Dışişleri'ne çağrıldı
TOKİ Başakşehir kura çekim tarihleri!
TOKİ Başakşehir kura çekim tarihleri!
Çin'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor
Çin'de Kovid-19 kısıtlamaları gevşetiliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.