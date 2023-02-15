AA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumu sırasında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açarak sloganlar atan terör örgütü PKK yandaşlarına müdahale edilmemesi üzerine bir açıklama yaparak eylemi kınadı.

Yazılı yapılan açıklama şöyle:

"Bugün terör örgütü PKK iltisaklı bir grubun, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantısı sırasında gösteri düzenlediği ve yasama faaliyetlerini sabote ettiği görülmüştür. Terör örgütü PKK ile iltisaklı şahısların AP’ye bu kadar rahat girebilmeleri ve istedikleri gibi gösteri yapabilmeleri kabul edilemez. Bu şahıslara hemen müdahale edilmemesi ise ayrı bir garabettir. Şiddetle kınadığımız bu eylem, Avrupa Birliği’nin ve onun özelinde AP’nin terörle mücadeledeki aczini ve samimiyetsizliğini gözler önüne sermektedir.

AP ve diğer AB kurumları bu kayıtsız tutumlarını sürdürdükleri sürece, AB terör örgütü listesinde yer almasına rağmen, PKK’nın AB içerisinde varlığının ve etkinliğinin sonlandırılması mümkün olamaz. Terör örgütü mensubu bu kişilerin, Parlamento binasına kim veya kimlerin aracılığıyla fütursuzca girdikleri mutlaka sorgulanması gereken bir zafiyettir.

Benzer bir PKK provokasyonu sonrası, AP Başkanlık Bürosu’nun 21 Kasım 2017 tarihinde oybirliğiyle aldığı kararla, AB terör örgütü listesinde yer alan terör örgütleriyle ilişkili kişi ve grupların AP binalarına girişi yasaklanmıştı. AP’nin, daha önce aldığı bu kararı bugün de titizlikle uygulamasını bekliyoruz."

Fotoğraf: AA

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