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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

        Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin kararının "tarihi bir hata" olduğunu belirtti

        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'ye ilişkin kararına tepki göstererek, "AKPM tarihi bir hataya imza atmıştır. AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:43
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        Dışişleri'nden AKPM'ye tepki: Tarihi bir hata
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        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM), dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla "tarihi bir hataya" imza attığını bildirdi.

        Bakanlık, AKPM'nin söz konusu kararı hakkında yazılı açıklama yaptı.

        AKPM'nin, dün Türkiye'ye ilişkin kabul ettiği tavsiye ve kararla, tarihi bir hataya imza attığı vurgulanan açıklamada, "AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM'nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM'nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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        #dışişleri bakanlığı
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