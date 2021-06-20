"Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım"

Dışişleri Bakanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve Belek'teki NEST Kongre Merkezi'nde yapılan Antalya Diplomasi Forumu, bugün sona eriyor. Formun ev sahipliğini yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kapanış nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, forum değerlendirmesinin ardından soruları yanıtladı.
Türkiye ve Yunanistan ilişkilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Belli bir zaman devam eden gerilimlerden sonra Yunanistan ile yeniden bir diyalog başlattık. İstişarelerimizi de başlattık. Dendias geldi ben Yunanistan'a gittim. Sayın Cumhurbaşkanımız da Miçotakis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki tarafta da bu kararlılık ve olumluluk devam eder. Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi gerekiyor. Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması için centilmenlik anlaşmamız var, ama bakıyoruz Yunanistan NAVTEX ilan ediyor. Kısacası Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.
Afganistan Havalimanı'nda Türkiye'nin üstleneceği role ilişkin Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ilk defa Afganistan'a gitmiyor. Kabil'de çerçeve ülke, Kabil Havaalanı'nın güvenliğini üstlenmiş durumda. ABD'nin çekilme kararıyla diğer müttefikler de çekiliyor. Bu havaalanının işletilmesi ve güvenliği dünya için önemli. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını 22 Haziran'dan itibaren kaldırma kararını olumlu karşıladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Rusya, vaka sayısı yüksek olduğu dönemde kısıtlamıştı uçuşları. Aldığımız tedbirlerle bu rakamlar 5 binlere düştü" dedi.
Türkiye'nin sertifikasyon sürecinin dünyaya örnek olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Geçen sene 2 milyondan fazla turist geldi salgına rağmen. Bu sene 2 milyondan fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rusya ve Türkiye'de yapılan anketler bunu gösteriyor. Alınan karar bizi ve Rusları memnun etti. Tanıdığımız dostlardan biz de bu mesajları aldık. Benim de Alanya'da Rus komşularım vardı, memnun olduklarını söylediler. Türkiye'ye yönelik birçok ülke kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Hollanda değerlendiriyor. Fransa da Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı" diye konuştu.
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