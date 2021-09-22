Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun New York'taki diplomasi trafiği devam ediyor

AA

BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği devam ediyor.

Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ile görüşmesinin ardından Twitter'dan, ''Başta Afganistan olmak üzere bölgesel konuları ele aldık. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız.'' açıklamasında bulundu.

Slovakyalı mevkidaşı Ivan Korcok ile görüşmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, ''Savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğimizi geliştiriyoruz. Mevkidaşım Korčok'la Afganistan'daki durumu da ele aldık.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile bir araya geldikten sonra ise ''İş birliğimizi daha da yoğunlaştıracağız. Gagauz soydaşlarımız ilişkilerimize değer katıyor.'' açıklaması yaptı.

Çekyalı mevkidaşı Jakub Kulhanek ile görüşmesine ilişkin de Çavuşoğlu, "Kulhanek'le ticaret ve karşılıklı yatırımları artırma irademizi vurguladık, Afganistan'daki insani durumu görüştük.'' ifadesini kullandı.