AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Nijer'de, Başbakan Brigi Rafini tarafından kabul edilmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Nijer Cumhurbaşkanı Issoufou Mahamadou ve Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao ile gün içinde kapsamlı görüşmelerde bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Sayın Başbakanla yaptığımız görüşme de son derece verimli geçti. Daha çok ekonomik ilişkilerimiz üzerinde durduk." dedi.

Çavuşoğlu, görüşmede, iki ülkenin enerji, tarım, madencilik gibi birçok alandaki iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini de ele aldıklarını belirterek, "İstanbulewa yol projesinin hayata geçirilmesi konusunda ne yapacağımızı da değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımız iki defa Sayın Başbakan (Rafini) ile görüşmüştü. Sonuçta samimi, verimli bir görüşme oldu." değerlendirmesinde bulundu.