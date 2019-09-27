Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: CESET NEREDEDİR, ARKASINDA KİMLER VAR?

Ortada bir cinayet var. Nasıl yapıldığını Suudi Arabistan daha önce itiraf etti. Bu cinayeti işleyenler hesap vermesi gerekiyor. Bu konuda Suudi Arabistan'ın şeffaf olması lazım. Bize işbirliği teklifinde bulundu. Delilleri kendileriyle paylaştık. Suudi Arabistan maalesef işbirliği göremedik. Bu cinayeti işleyenler hesap vermesi lazım. Ceset ne oldu, nerede? Yerel işbirlikçi kim ve kimler? Bizimle bir bilgi paylaşımında bulunmadılar. Ortada cinayet var, işleyenler hukuk önünde hesap versin. Aydınlanmamış sorular da cevabını bulsun. Birçok ülke Suudi Arabistan'a yönelik, yönetim de dahil bizzat isim belirterek suçlayıcı açıklamalarda bulundu. Biz böyle bir işe tevessül etmedik, arkasında kim varsa öğrenmek istedik.Bu bizim için ikili mesele değildir, adalet ve hukuk meselesidir.