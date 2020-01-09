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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ve İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde Libya meselesinin ele alındığı kaydedildi.