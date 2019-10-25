24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) 74. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "BM'nin, dünya genelinde kalkınma iş birliği konusunda güvenilir ve temel bağışçı olarak Türkiye'nin rolünü ve bölgedeki gerilimi etkisiz hale getirme çabalarını tasdik etmesini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez'in ev sahipliğinde BM'nin 74. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona, Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Gülgen ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.
Büyükelçi Gülgen, yurt dışında bulunması sebebiyle resepsiyona katılamayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun BM'nin 74. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajı okudu.
Çavuşoğlu'nun mesajında, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, BM'nin kurucu üyelerden biri olarak, özellikle de örgütün uluslararası barış ve güvenliğin korunmasındaki birincil rolünün yanı sıra dayandığı ilke ve amaçlara güçlü şekilde inanmıştır. Türkiye olarak, insani yardım ve kalkınma yardımı, Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği, Medeniyetler İttifakı, arabuluculuk, barışı koruma ve terörle mücadele, BM çatısı altında göç ve mülteciler gibi birçok alanda öncü roller üstlenmekten gurur duyuyoruz.
BM'nin, dünya genelinde kalkınma iş birliği konusunda güvenilir ve temel bağışçı olarak Türkiye'nin rolünü ve bölgedeki gerilimi etkisiz hale getirme çabalarını tasdik etmesini takdir ediyoruz. Türk diplomasisinin çok kutuplu dünya vizyonuyla uyumlu olarak, BM'nin Türkiye'deki varlığına ve faaliyetlerine desteğimiz devam edecektir. Türkiye, çok taraflılığın kararlı bir savunucusu olarak, BM sisteminin reforma ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. Bu anlayışla, BM'nin etkin, verimli işleyişine ve kurallara dayalı küresel sistemin kalbi olarak güvenilirliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."
"TÜRKİYE'NİN MÜLTECİLERE GÖSTERDİĞİ MİSAFİRPERVERLİĞİ TAKDİR EDİYORUZ"
Rodriguez, BM'ye üye ülkelerin 74 yıl önce BM Sözleşmesi'ne karar verdiğinde, insana öncelik verdiğini belirterek, örgütün halihazırda Türkiye'deki çalışmalarının devam eden idealleri vurguladığının altını çizdi.
BM'nin gerçek insanların gerçek sorunlarına odaklandığına işaret eden Rodriguez, örgütün, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ne yönelik verdiği sözü tutmak için gayret ettiğine işaret etti.
Rodriguez, şunları kaydetti:
"BM'nin kurucu üyelerinden Türkiye, küresel sorunlara çözüm bulmak için bizimle birlikte çalışıyor. Türkiye'nin BM'ye verdiği cömert destek ve mültecilere gösterdiği misafirperverliği takdir ediyoruz. Uluslararası toplumu, Türkiye'nin insani çabalarını daha fazla desteklemesi için teşvik ediyoruz. Türkiye'ye yardımı için teşekkür ediyoruz."
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