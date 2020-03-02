Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmad Nasser Al Mohammad Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Katar Dışişleri Bakanı Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed İsa Avad ile görüştü.

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