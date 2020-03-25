Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ile Zarif telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.