Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'te meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ümidimiz daha fazla can kaybı olmaması. Dualarımız Sakarya için" ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."