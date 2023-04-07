HABERTURK.COM / AA

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'ya baskını ve tırmanan gerilimin ardından dün İsrail ordusu'nun Gazze ile Lübnan'a hava saldırıları düzenlemesi birçok ülke tarafından tepkiyle karşılanırken; Türkiye de İsrail'e sert tepki göstererek Filistin'e desteğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu bugün Filistinli mevkidaşını arayarak Filistin'e desteğini yineledi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yinelemiştir.

Bakan Malki, Türkiye’nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletmiştir."

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Cohen ile telefonda görüştü.

Görüşmede Bakan Çavuşoğlu, İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'nın kudsiyetine ve statüsüne yönelik son provokasyonları ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik hava saldırılarını kınadıklarını, ramazan ayında ibadet eden masum insanlara şiddet uygulanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İsrail güvenlik güçlerinin şiddet eylemlerinin herhangi bir bahanesinin olamayacağını kaydeden Çavuşoğlu, bunların tekrarlanmaması ve hava saldırılarının yeniden başlatılmaması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL TARAFININ AÇIKLAMASI

İsrail Dışişleri Bakanlığından görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada ise İsrailli Bakan Cohen'in, Çavuşoğlu ile görüşmesinde, “İsrail'in gerilimi ve şiddeti önlemek için birçok çaba sarf ettiğini ve bu çabaları sürdüreceğini” söylediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Cohen, Türk meslektaşına son günlerde tırmanan olayların arkasında şiddetin sorumluluğunu taşıyan terör örgütü Hamas'ın olduğunu söyledi ve meslektaşından Hamas liderlerine, Lübnan ve Gazze üzerinden İsrail vatandaşlarına yöneltilen terörizm ve saldırıların bedelini örgütün üstleneceğine dair net bir mesaj iletmesini istedi. Cohen, İsrail'in, Hamas'ın terör ve şiddeti devam ettirmesine sert bir şekilde karşılık vereceğini kaydetti."

Açıklamada ayrıca, Cohen’in, Orta Doğu ve dünyadaki meslektaşları ile görüşmelerinde, "İsrail’in Mescid-i Aksa’daki statükoya bağlı olduğunu vurguladığı" kaydedildi.

Fotoğraf: AA

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