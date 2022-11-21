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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas’ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu’na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Fas’a geldi

Giriş: 21.11.2022 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas’ta
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fas’ta
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İHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve İspanya’nın ortak girişimleriyle kurulan BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9. Küresel Forumu’na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Fas’ın Fes kentine geldi.

Forumda Türkiye’nin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı’nın faaliyet alanına giren güncel konular ile ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadelede uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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