Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Borrell telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Çavuşoğlu, gün içerisinde Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile de telefon görüşmesi yaptı.