06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çavuşoğlu Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Avrupa’nın iradesine karşı Avrupa’yı korumanın artık mümkün olmadığını belirterek, ''Milyonlarca insan Suriye’de yerlerinden edildi ve sınırlarımıza doğru geliyorlar. Orta Doğu komşudur ve düşündüğünüzden de uzak değil. Yaşananlar Avrupa'yı da etkiliyor.'' ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu Yunanistan'ın mültecilere karşı tutumunu da sert bir dille eleştirerek, ''Avrupa Birliği üyesi Yunanistan uluslararası hukuku ve AB hukukunu askıya alıyor. Sınırlarına sığınan mültecilere karada ve denizde ateş ediyor ve insanlık dışı bir şekilde hareket ediyor; botlarını batırıyor, göz yaşartıcı bombalarla saldırıyor. 3 kişiyi öldürdü ve başkalarını yaraladı.'' ifadesini kullandı.
TÜRKİYE YÜKLENDİĞİ BU AĞIR YÜKÜ TEK BAŞINA TAŞIYAMAZ
Türkiye'nin İdlib'de bir aktör olarak yükü taşımasına rağmen bazılarının sürekli kendilerinde Türkiye’yi eleştirme hakkı bulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ''Mülteciler bize gelmesin Türkiye onlarla ilgilensin demek sorumsuzluktur ve bunu artık kabul etmiyoruz. Ülkemiz yüklendiği bu ağır yükü tek başına taşıyamaz. Bunu ifadeyi bir tehdit, şantaj veya siyasi manevra olarak görmek dürüst değildir. Biz ülkemizdeki 4 milyon insana gerekli korumayı ve desteği veriyoruz. Biz geri göndermeme ilkesine uyuyoruz. Mülteci politikamızda bir değişiklik yok. Diğer taraftan güvenliği ülkeye gitmek isteyen sığınmacıları durdurmak zorunda değiliz.'' değerlendirmesinde bulundu.
İnsanların yerlerinden edilmesini "çağın sorunu" olarak niteleyen Çavuşoğlu mantıklı olanın bu sorunu ortaya çıktığı yerde çözmek olduğunu vurguladı.
SURİYE İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Çavuşoğlu, Suriye’ye ilişkin Türkiye'nin çözüm önerilerini, ''Ortak bir şekilde Esad’in askeri çözümünün engellenmesi, siyasi çözüm sürecinin yeniden canlandırılması, Suriyelilerin yeniden Türkiye tarafından teröristlerden kurtarılan bölgelere geri dönmesi ve orada yerleşmeleri'' olarak sıraladı.
Esad rejiminin sivil halka ve son olarak Türk askerlerine saldırdığını ifade eden Çavuşoğlu, “Rejim şimdi Türk askerlerine saldırmanın ne anlama geldiğini hissediyor, daha da hissedecek.” diye konuştu.
Çavuşoğlu umutsuzluk içinde olan insanların yeniden Suriye dönebilmeleri için Avrupa’nın uykudan uyanması gerektiğine işaret ederek Suriye’de güvenli bölge oluşturmaya ilişkin düşüncenin uygulanmasında AB'nin Türkiye'ye destek vermediğini belirtti.
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