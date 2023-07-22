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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emirabdullahiyan'la görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nı hareket geçirilmesini görüştü

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 19:03
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        Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.

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        #hakan fidan
        #Abdullahiyan
        #haberler
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