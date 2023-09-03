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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama

        Son dakika... Dışişleri Bakanı Fidan İran ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Kerkük'te yaşananlara ilişkin konuşan Fidan, "Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:26
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        Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Fidan, "Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli" dedi.

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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine geldiği Tahran’da İranlı mevkidaşı ile önce baş başa görüşme gerçekleştirdi. Hakan Fidan daha sonra mevkidaşı Abdullahiyan ile heyetlerarası görüşmeye geçti.

        İki ülke arasındaki ilişkiler ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkındaki meselelerin ele alındığı toplantının ardından Fidan ve Abdullahiyan ortak basın toplantısı düzenledi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenlediği basın toplantısında, "Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık" dedi.

        Kerkük'te yaşanan gerginliğe ilişkin konuşan Fidan, "Irak makamları şehirdeki PKK mevcudiyetine son vermeli" ifadelerini kullandı.

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        #hakan fidan
        #iran
        #Kerkük
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