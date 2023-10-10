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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani’yle telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, İtalyan mevkidaşı Tajani'yle yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

BAKAN FİDAN'IN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Hamas çatışmasının başladığı ilk günden bu yana yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'de Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüşen Bakan Fidan 7 ve 8 Ekim tarihlerinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile 2 kez görüştü.

Bakan Fidan 8 Ekim'de ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.

Bakan Fidan, dün de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Tüm görüşmelerde İsrail-Hamas çatışması ve bölgedeki son durum ele alındı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.