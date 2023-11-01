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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'ya gidiyor

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek 'AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 18:46 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:46
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        Bakan Fidan Almanya'ya gidiyor
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        Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada geziyle ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

        "Sayın Bakanımız, Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde yarın düzenlenecek 'AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edecek. AB'ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği konferansta, AB'nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile gerek birliğin gerek aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak. Sayın Bakanımızın konferans öncesinde Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ikili bir görüşme ve konferans marjında bazı mevkidaşlarıyla temaslar gerçekleştirmesi de öngörülmekte"

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        #hakan fidan
        #almanya
        #haberler
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