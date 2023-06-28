Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Yunan mevkidaşı Gerapetritis'i tebrik etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüşerek, kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Giriş: 28.06.2023 - 23:02 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan, yeni Yunan mevkidaşı Gerapetritis'i tebrik etti
AA

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü.

Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
Şırnak'ta iki aile arasında taşlı, sopalı kavga
Yenikapı sahilde tur teknesi battı
Yenikapı sahilde tur teknesi battı
Macaristan'dan kritik 'İsveç' kararı
Macaristan'dan kritik 'İsveç' kararı
Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.