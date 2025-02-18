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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:19
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        Bakan Fidan Ukrayna Savunma Bakanı ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.

        İki bakan arasındaki görüşme bakanlık binasında gerçekleştirildi.

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