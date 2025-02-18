Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüştü.
Giriş: 18.02.2025 - 15:19 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:19
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
İki bakan arasındaki görüşme bakanlık binasında gerçekleştirildi.
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