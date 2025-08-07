Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Fidan'ın, başkent Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesi başladı.

HANGİ KONULAR GÜNDEMDE?

Fidan'ın Şara'yla görüşmesinde Esad rejiminin devrilmesinden bu yana Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerlemenin muhasebesinin yapılması ve ikili işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hususunun üzerinde durulması öngörülüyor.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin değerlendirmesinin yapılması planlanıyor.

Görüşmede, İsrail'in, hem Suriye'nin hem de bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemlerinin ele alınması bekleniyor.

Türkiye-Suriye ilişkilerinde çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarının bulunduğu mevcut dönemde Türkiye'nin önceliğini, iki ülkenin ortak menfaatleri uyarınca ve Suriye’nin istikrar ve güvenliğine hizmet edecek şekilde bu imkanlardan istifade edilmesi oluşturuyor.

Bu amaca yönelik olarak Türkiye ile Suriye arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler hız kaybetmeden devam ediyor. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların eş güdümü de tabiatıyla görüşmenin önemli bir boyutunu teşkil edecek. 22 ARALIK'TA SURİYE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ Bakan Fidan’ın 22 Aralık 2024'te Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil etmişti. Bu ziyareti, Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart'ta Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti. Ayrıca, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişti. Bu ziyaretlerde Suriye’deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti. Türkiye ile Suriye arasındaki ikili işbirliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulmuş, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.