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        Haberler Gündem Politika Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor: Rus Mevkidaşı Lavrov ile görüşecek | Son dakika haberleri

        Dışişleri Bakanı Fidan Rusya'ya gidiyor: Rus Mevkidaşı Lavrov ile görüşecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Rusya'ya gidiyor. Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov'un da aralarında bulunduğu Rus yetkililerle görüşecek. Fidan temaslarında; bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunup, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacak.

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 09.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:08
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        Hakan Fidan Rusya'ya gidiyor
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10-11 Haziran’da Rusya’yı ziyaret edecek. Fidan, Rus Mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

        TİCARİ İŞBİRLİĞİ, BÖLGESEL VE ULUSLARARASI KONULAR MASAYA YATIRILACAK

        Gazze’deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya ve Güney Kafkasya başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

        Fidan, savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye'nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek. Görüşmelerde, ekonomik ve ticari işbirliği başlığı da önemli bir yer tutacak.

        100 milyar dolarlık ortak ticaret hacmi hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar ve yatırımların artırılması için yapılacaklar masaya yatırılacak. Bakan fidan, ziyaret sırasında Rusya’da iş yapan Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek. Turizm de görüşmelerin başlıklarından biri olacak.

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        Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı yüzde 20 artarak 6,3 milyon kişiyi aştı. Söz konusu sayıyı arttırmak için atılabilecek adımlar görüşülecek.

        FİDAN BRICS+ OTURUMUNA KATILACAK

        Bakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında, 11 Haziran’da Nizhny Novgorod'ta düzenlenecek BRICS+ oturumuna da katılacak. Uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konuları ele alınacak. Fidan, toplantı marjında ikili görüşme trafiği de yürütecek. BRICS Dönem Başkanlığını, Rusya 1 Ocak’ta Rusya Güney Afrika Cumhuriyeti’nden devralmıştı. Dönem başkanlığının teması “adil küresel kalkınma ve güvenlik için çok taraflılığın güçlendirilmesi. 16. BRICS Zirvesi’nin 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Kazan’da gerçekleştirilecek.

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