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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 17:50 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:50
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        Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

        Görüşmede, Suriye'nin terör örgütlerinden arındırılmasının ve ülkede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesinin önemi vurgulandı.

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