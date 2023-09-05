Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.