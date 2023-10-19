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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:17
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        Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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