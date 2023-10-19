Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 19.10.2023 - 16:32 Güncelleme: 19.10.2023 - 17:17
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alındı.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.