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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2025 - 16:44 Güncelleme: 03.08.2025 - 16:44
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        Bakan Fidan Mısırlı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazzeye insani yardım ulaştırma çabaları ve ateşkes müzakerelerine ilişkin telefonda görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, İsrail’in neden olduğu açlığa karşı Gazze’ye insani yardım ulaştırmaya yönelik çabalar ve ateşkes müzakereleri ele alındı.

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