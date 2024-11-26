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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına çok yakınız | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan: Medeniyetler çatışmasına çok yakınız

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini belirterek "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:12
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        Bakan Fidan: Medeniyetler çatışmasına çok yakınız
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        Bakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'nda katılımcılara hitap etti.

        Fidan, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sorunları daha da kötüleştirdiğini, farklı ülkelerdeki toplumların protestolarına ve çığlıklarına tanık olunduğunu belirterek "Medeniyetler çatışmasına gerçek anlamda hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bu, insanlık için bir uyarıdır. Ne kadar sessiz kalırsak uluslararası sistemde o kadar çok parçalanma meydana gelecektir." diye konuştu.

        Bugün şahit olunanların 2006'da yüksek düzeyli grubun raporunda altını çizdikleri hususları tam olarak ortaya koyduklarını dile getiren Fidan, Orta Doğu'daki sorunları çözmeden, küresel anlamda kalıcı barışa ulaşmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

        Fidan, Gazze'deki masum çocuklar da dahil olmak üzere on binlerce insanın öldürüldüğü sürece ve milyonlarca insanın açlığa, yoksulluğa ve ölüme terk edilmiş durumda olduğu sürece ufukta barış görünmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

        "Medeniyetler İttifakı'nı ve onun temel değerlerini destekleyen ülkeler, Gazze'de yaşanan insani felakete sessiz kalamazlar. Bu nedenle Filistin'e barış isteyen ülkelerin bugün bu salonda bulunması tesadüf değildir. Ateşkes kelimesini telaffuz etmekten dahi aciz olanlar ise yoklar.

        Uluslararası hukuka ve evrensel değerlere saygı duymadan bizlere ders verenler bugün bu salonda değiller çünkü bu, bir barış ittifakıdır. Sadece Batı'da değil, Filistin de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanında da barış ittifakıdır."

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