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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:28
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        Bakan Fidan, Laoslu mevkidaşı Kommasith ile görüştü
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        Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Kommasith'i Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı'nda ağırladığı belirtildi.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede "Dışişleri Bakanlıkları Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

        Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, Fidan ile Kommasith'in ikili ilişkileri ele alacağı, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı belirtilmişti.

        Açıklamada, Laos'un, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin (ASEAN) Dönem Başkanı olması itibarıyla Türkiye ile ASEAN arasındaki işbirliği konuları üzerinde durulmasının öngörüldüğü de kaydedilmişti.

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