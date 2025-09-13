Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Gazze’deki son durum ve 15 Eylül'de Doha’da yapılacak İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

REKLAM advertisement1

Bakan Fidan, söz konusu zirveye hazırlık amacıyla yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da iştirak edecek.