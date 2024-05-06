Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Gazze'deki son durum ve devam eden ateşkes müzakereleri ele alındı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.