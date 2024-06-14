Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak.

Zirvenin açılış oturumunda hitap edecek olan Fidan, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğünü ayrıca bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiğini dile getirecek.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğini anlatacak.

Tüm tarafların katıldığı bir zirvenin sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtecek olan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacak.

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Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin savaşın bir an önce diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını savunduğunu, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacak.