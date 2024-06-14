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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'deki Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de yarın başlayacak olan Ukrayna Barış Zirvesi'nde, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası çabalara elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu belirtecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:13
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        Bakan Fidan Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak.

        Zirvenin açılış oturumunda hitap edecek olan Fidan, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğünü ayrıca bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiğini dile getirecek.

        Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğini anlatacak.

        Tüm tarafların katıldığı bir zirvenin sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtecek olan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacak.

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        Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin savaşın bir an önce diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını savunduğunu, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacak.

        Zirve hakkında

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bali'de 15 Kasım 2022'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne 10 maddelik bir "Barış Planı" sunmuştu.

        Ukrayna tarafı, planın nasıl ve ne zaman uygulanacağını ele almak üzere barış için küresel bir zirve düzenleme hazırlığında olduklarını açıklamış, Zelenskiy'nin barış planını temel alan bir barış zirvesi yapılmasını görüşmek üzere "Ulusal Güvenlik Danışmanları (UGD)" Toplantıları mekanizmasını başlatmıştı.

        Bu çerçevede ilk UGD toplantısı Danimarka'nın ev sahipliğinde 24 Haziran 2023'te Kopenhag'da düzenlenmiş, devam eden süreçte Suudi Arabistan, Malta, Ukrayna ve İsviçre'nin ev sahipliğinde UGD formatında düzenlenen toplantılarda sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştu.

        Ardından Ukrayna, İsviçre ile yaptığı temaslar sonucunda 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'nin ev sahipliğinde bir "Barış Zirvesi" düzenlemeyi kararlaştırmıştı.

        Ev sahibi İsviçre'nin açıklamalarına göre, zirveye yaklaşık 100 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Zirvede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinin başlatılması amacıyla fikir alışverişinde bulunulacak.

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