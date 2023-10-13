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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 08:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:52
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        Dışişleri Bakanı Fidan'ın diplomasi trafiği
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze’deki insani durum ele alındı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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