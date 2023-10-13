Dışişleri Bakanı Fidan'ın İsrail-Filistin gündemli diplomasi trafiği
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Giriş: 13.10.2023 - 08:52 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:52
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İsrail ve Filistin’de yaşanan son gelişmeler çerçevesinde Gazze’deki insani durum ele alındı.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.