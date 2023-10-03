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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu - Dünya haberleri

        Dışişleri Bakanı Fidan, diplomatik temaslarda bulundu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 20:58 Güncelleme: 03.10.2023 - 20:58
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        Bakan Fidan, diplomatik temaslarda bulundu
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        Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

        Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

        Fidan ayrıca, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Michael Spindelegger ile Ankara'da bir araya geldi.

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        #HABER
        #hakan fidan
        #dışişleri bakanlığı
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