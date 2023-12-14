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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: "Batı katliamın sessiz ortağı"

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan Gazze açıklaması: "Batı katliamın sessiz ortağı"

        Son dakika.. Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, "Uluslararası camia Gazze'de zulmün bitirilmesini istiyor. Gazze'de ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor." Batı katliamın sessiz ortağı" dedi. Bakan Fidan, Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinin de memnuniyet verici olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 14:17 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:51
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        "Batı katliamın sessiz ortağı"
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'da mevkidaşı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

        Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

        Uluslararası camia Gazze'de zulmün bitirilmesini istiyor. Gazze'de ateşkes ile katliam arasında ABD duruyor. Hemen ateşkes ilan edilmeli, BM'de Filistin'e verilen destek artıyor.

        "AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİ MEMNUNİYET VERİCİ"

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        Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bağlar bulunmakta biz Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Azerbaycan'ın haklı davasının yanında bulunurken, Azerbaycan'ın kendi topraklarında egemenliğini yüzde yüz destekliyoruz. Azerbaycan-Ermenistan görüşmeleri memnuniyet verici.

        Azerbaycan'daki işgal son bulduktan sonra artık bir çatışmaya gerek kalmadığını düşünüyoruz, bundan sonraki yolun barışla iletilmesi gerektiğini her zaman belirttik.

        Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden barış görüşmelerinin tamamen yanındayız. Bazı ülkelerin yanlış yaklaşımları da söz konusu olabiliyor, biz Türkiye olarak yanlış yaklaşımların önüne geçmek için görüşmelerde bulunuyoruz. Ermenistan ile normalleşme konusunda önümüzde bir engel görmüyoruz.

        "BATI, KATLİAMIN SESSİZ ORTAĞI"

        Gazze ile ilgili olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyoruz, benzeri görülmemiş bir katliamla karşı karşıyayız. Batı merkezli birçok ülke bu katliamın sessiz destekçisi. Eğer uluslararası toplum kendine gelip, ahlaki pusulayı takip etmezse daha büyük katliamlar olacaktır. İnsanlık adına seslendirdiğimiz görüşler var, bir an önce ateşkes sağlanmalı, katliam durmalı. Hem İsrail hem de Filistin için iki devletli çözüm sağlanmalı. Bunlar sağlanmazsa uzun vadeli bir çözüm sağlamak mümkün değil. Önümüzde çok ciddi sıkıntılar var, özellikle İsrail'i destekleyen birçok Batılı ülkenin İsrail'e baskı yapacak mekanizmaları bulunmuyor. İnsanlığın kendi vicdanını kaybetmiş duruma gelmesi daha büyük trajedi, yakın zamanda inşallah bu hatadan dönülür.

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