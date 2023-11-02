Dışişleri Bakanı Fidan Berlin'de: Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği "AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı"na katılmak üzere Almanya Dışişleri Bakanlığı'na geldi. Bakan Fidan Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın düzenlediği “AB Genişlemesi ve Reformu Konulu Dışişleri Bakanları Konferansı”na katılmak üzere Berlin'e geldi.
Bakan Fidan, başkent Berlin’de toplantı kapsamında temaslarına başladı. Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’la bir araya geldi.
AB’ye üye ve aday ülkelerin davet edildiği AB Genişlemesi ve Reformu konulu Dışişleri Bakanları Konferansı'nda, AB’nin genişleme stratejisinin temel dinamikleri ile AB'nin ve aday ülkelerin atması gereken adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.
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