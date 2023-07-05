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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Giriş: 05.07.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, dışişleri bakanı olarak atanması dolayısıyla Fidan'ı kutladı ve başarılar diledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyareti iki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin bir örneği olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Tebrikler için teşekkürlerini belirten Fidan, hem önceki görevlerinde hem de şimdi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin gelişmesini öncelik olarak belirlediğini ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı'na davet edilmesi dolayısıyla da şükranlarını dile getirdi.

Bağlantısızlar Hareketine başarılı dönem başkanlığı nedeniyle Aliyev'i kutlayan Fidan, Azerbaycan'ın çok önemli bir sürece öncülük ettiğini vurguladı.

Aliyev de Fidan'a Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığı süresinde yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı Aliyev ayrıca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve Güney Kafkasya'da barış ve güvenliğin temini için yürütülen süreçle ilgili de Fidan'ı bilgilendirdi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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