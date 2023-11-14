Dışişleri Bakanı Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Giriş: 14.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:08
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.
Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekün hedef almasının uluslararası hukukun aleni ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.
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