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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan Avustralyalı mevkidaşı Wong ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:08
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        Bakan Fidan Avustralyalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

        Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekün hedef almasının uluslararası hukukun aleni ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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