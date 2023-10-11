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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler hakkında telefonda bir görüşme yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 19:10 Güncelleme: 11.10.2023 - 19:10
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        Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile telefonda konuştu.

        Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler ile NATO genişlemesi konuları ele alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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