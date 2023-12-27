Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Fidan, görüşmede TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara atıfla İsveç’in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM’nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler de ele alınırken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

Görüşmede Kıbrıs konusu da gündeme geldi.