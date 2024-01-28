Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.
Diplomatik kaynaklardan dün edinilen bilgide, Nuland'ın, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.
Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının beklendiği ifade edilmişti.