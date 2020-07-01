AA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Ersoy'un, Sağlık Bakanlığından üst düzey yetkililerin de yer aldığı bir heyetle Almanya'ya yarın çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kriziyle mücadelede iş birliğinin yanı sıra turizm başta olmak üzere ikili ilişkiler, Almanya’nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı bağlamında Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi ile güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.