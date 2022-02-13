Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır."