Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk Konseyi olağanüstü toplantısının açılışında konuştu

Afganistan'daki güncel gelişmelerin ele alınacağı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.
Burada hitapta bulunan Çavuşoğlu, toplantının, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı 44 günlük savaşın başlangıcının yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekerek "Bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.
Türk Konseyi'nin Afganistan konusunu ilk kez ele aldığını belirten Çavuşoğlu, "Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri var. Ancak Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmelerin etkisini daha fazla hissediyor ve hissedecek. Ayrıca Afganistan'da milyonlarca Türk soylunun yaşaması da bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu toplantıyı da Afganistan'ın hepimiz için taşıdığı önem nedeniyle teklif ettim. Teklifimi kabul edip buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
- "Afganistan'la özel ilişkilerimiz var"
Çavuşoğlu, bu toplantının tek başına bile Türk Konseyi'nin uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Bugün burada Türk dünyasının birliği ve uluslararası konulardaki iş birliğimize dair güçlü bir mesaj vereceğiz. Bugün şu konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum: Afganistan'da ekonomik istikrar ve insani yardım çabalarını nasıl destekleyebiliriz? Kapsayıcı bir yönetimi nasıl teşvik edebiliriz? Yeni bir göç dalgasının önüne nasıl geçebiliriz? Ülkede terör gruplarının tekrar kök salmasını önlemeye nasıl katkı sağlayabiliriz?"
Toplantıda, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in düzenlenecek liderler zirvesinin hazırlıklarıyla ilgili raporunu da ele alacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Afganistan'la özel ilişkilerimiz var. Bu nedenle toplantı sonunda yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
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