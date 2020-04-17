Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Tunuslu mevkidaşı er- Ray ile telefonda görüştüğünü bildirdi ancak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.