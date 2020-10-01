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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taziye ziyareti için Kuveyt'te

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın hayatını kaybetmesi sebebiyle bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu.

01.10.2020 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, taziye ziyareti için Kuveyt'te
AA

Bakan Çavuşoğlu'nu havalimanında Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasser Al Sabah karşıladı. İki Bakan daha sonra havalimanında görüşme gerçekleştirdi.Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 29 Eylül'de 91 yaşında hayatını kaybetmişti.Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasıyla, ülkenin yeni emiri olduğu duyurulan Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah (83),30 Eylül'de Meclis önünde yemin ederek görevine başlamıştı.

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