Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşıyla görüştü

AA

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Reuters'ın Suudi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, haziran ayında Türkiye'yi ziyaret edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NİSAN AYINDA VELİAHT PRENSLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile 29 Nisan'da Suudi Arabistan'ın Nil Nehri kıyısındaki kenti Cidde'de görüşmüştü.

Erdoğan, Suudi Arabistan gezisine ilişkin sosyal medya hesabından, "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.