Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile telefonda görüştü

AA

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu görüşmede Kureyşi'ye, Belucistan bölgesinde bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileterek, ihtiyaç olması halinde Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu ifade etti.