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Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi - Dünya haberleri

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan sıfır atık girişimini görüştü.

Giriş: 20.01.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı ile bir araya geldi - Dünya haberleri
AA

Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması Bakanlar Toplantısı'na katılmak üzere geldiği ABD'de temasları sürüyor.

Çavuşoğlu, ziyaretin son durağı New York'ta BM 77. Genel Kurul Başkanı Körösi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York'ta BM Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlattığımız sıfır atık girişimimizi ele aldık." ifadesini paylaştı.

Körösi'nin sözcüsü Paulina Kubiak da günlük basın toplantısında görüşme hakkında bilgi paylaştı.

Kubiak, ikili görüşmede Türkiye'nin sıfır atık girişiminin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı çerçevesinde Türkiye'nin arabulucu olduğu Tahıl Koridoru Anlaşması ile Suriye'deki insani yardım konusunun da ele alındığını kaydetti.

SIFIR ATIK GİRİŞİMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Eylül 2022'de, BM 77. Genel Kurulu Görüşmeleri sırasında New York'ta BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmiş ve ikili iklim kriziyle mücadele kapsamında "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalamıştı.

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "Sıfır Atık Projesi" kararı, 15 Aralık 2022'de BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmişti.

Genel Kurul, bu kararla 30 Mart'ı da Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmişti.

Sıfır atık girişimleri için çevreye duyarlı atık yönetimi, sürdürülebilir tüketim ve üretim konularının BM bünyesinde ele alınmasına devam edilmesi gerektiği vurgulanan karar, üye devletleri ve BM ile diğer uluslararası ve bölgesel örgütleri sıfır atık girişimlerini uygulamaya teşvik ediyor.

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